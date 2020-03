Plague Inc. sie zmienia. Uratuj ludzkość przed pandemią wirusa

Plague Inc. to gra oferująca bardzo nietypowy pomysł na rozgrywkę: celem jest tutaj zarażenie całego świata wirusem. Tytuł ten zaczął przeżywać swoją drugą młodość po wybuchu pandemii koronawirusa. Twórcy, z uwagi na aktualną sytuację na świecie, postanowili na to zareagować i wprowadzić do swojego dzieła alternatywny tryb.

Nowy tryb rozgrywki jest kompletną odwrotnością tego, do czego Plague Inc. przyzwyczaiło graczy wcześniej. Tym razem trzeba walczyć z chorobami i nie dopuścić do tego, by rozprzestrzeniały się one dalej w błyskawicznym tempie. W tym celu trzeba dbać o opiekę zdrowotną, a także wprowadzać szereg ograniczeń, takich jak kwarantanna czy zamykanie miejsc publicznych.

Studio Ndemic przeznaczyło też 250 tysięcy dolarów na walkę z koronawirusem.

Osiem lat temu nie sądziłem, że prawdziwy świat zacznie przypominać ten z Plague Inc. i tego, że gracze zwrócą się w stronę gry po to, by pomogła im przetrwać prawdziwą pandemię. Jesteśmy dumni mogąc wesprzeć starania WHO i CEPI w badaniach nad szczepionką na COVID-19 - mówi James Vaughan, twórca gry.