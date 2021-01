Koronawirus - opóźnienia filmów w 2021 już niebawem. Jakie tytuły?

Marvel

Cały proces dystrybucji szczepionek na koronawirusa nie jest tak szybki w wielu krajach, jak estymowano pod koniec 2020 roku. To doprowadza do niepokoju Hollywood. Według portalu Variety, mało prawdopodobne są premiery do maja 2021 roku i opóźnienia są niemal pewne. Decyzje jeszcze nie zostały podjęte - czytamy, że zrobią to, jeśli w ciągu miesiąca sytuacja znacznie się nie poprawi. A to siłą rzeczy ponownie jest fatalną wiadomością dla kin na całym świecie, bo opóźnienia największych filmów zawsze są globalne.

Według plotek taką decyzję już podjęli producenci Nie czas umierać, ale jeszcze jej nie ogłosili. Na pewno jednak podjęta została przez Sony Pictures, którzy oficjalnie ogłosiła, że Morbius zostaje opóźniony o 7 miesięcy. Premiera odbędzie się 8 października 2021 roku.

Które filmy mogą zostać opóźnione? Oto lista według Variety.

Według informacji uzyskanych przez Variety część z tych filmów może trafić do VOD lub PVOD. Marvel jednak dementuje pogłoski o ewentualnej hybrydowej premierze Czarnej Wdowy.

Dr. Fauci, jeden z epidemiologów ze Stanów Zjednoczonych przewiduje, że początek powrotu do normalności w kinach może nastąpić dopiero jesienią 2021 roku. Wcześniej mówił , że brak reżimu sanitarnego w kinach pojawi się dopiero rok po dystrybucji szczepionki.