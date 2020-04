Koronawirus - San Diego Comic-Con wydało oświadczenie w sprawie odwołania imprezy

Szalejąca na świecie epidemia koronawirusa sprawia, że wiele imprez popkulturowych i branżowych jest odwoływanych bądź przekładanych. Wśród tych wydarzeń znalazły się już CinemaCon oraz targi E3. Jak na razie największa popkulturowa impreza świata, czyli San Diego Comic-Con zaplanowana na lipiec trzyma się ustalonego terminu bez zmian. Do sieci trafiło oficjalne oświadczenie organizatorów. W nim piszą, że mają nadzieję, że uda zorganizować się konwent w lipcu, aby świętować go z fanami. Organizatorzy nadal monitorują sytuację dotyczącą pandemii i kontaktują się w tej sprawie z lokalnymi władzami. Obecnie centrum kongresowe w San Diego, w którym co roku odbywa się konwent ma służyć jako schronisko dla bezdomnych. Poniżej możecie przeczytać pełne oświadczenie organizatorów.

To our amazing Comic-Con and WonderCon fans: We understand how difficult the current climate has been for all of us and appreciate your continued support through these trying times. No one is as hopeful as we are that we will be able to celebrate #SDCC2020 together come July. 1/2

— San Diego Comic-Con (@Comic_Con) April 1, 2020