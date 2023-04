Kosmiczny komputer stacjonarny Predator Orion X od Acera

fot. Acer

Za imponujące parametry Predator Orion X odpowiada specjalna wersja procesora Intel® Core™ i9-13900KS 13. generacji oraz potężna karta graficzna NVIDIA® GeForceRTX™ 4090 z układem chłodzenia cieczą. Wygląd Oriona X jest nie z tej Ziemi - przypomina kapsułę kosmiczną. Prócz najnowszego komputera, Acer przedstawił również nową ofertę zakrzywionych monitorów gamingowych: Nitro XZ452CU V i Predator X34 V.

Predator Orion X: nieprzeciętne parametry i konstrukcja przyjazna użytkownikowi

Komputer Predator Orion X jest wyposażony w procesor Intel i9-13900KS[1] 13. generacji, który może pochwalić się 24 rdzeniami, 32 wątkami, współczynnikiem TDP na poziomie 150W, najnowszą architekturą hybrydową i rekordową częstotliwością taktowania sięgającą 6 Ghz, co przekłada się na niezwykle wysoką wydajność. Korzystając z potencjału architektury NVIDIA Ada Lovelace, ten niewielki komputer gamingowy jest w stanie stworzyć zgrany team z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090 z całym blokiem wodnym, oferującą 24 GB pamięci G6X, co docenią zarówno gracze, jak i twórcy treści multimedialnych. Aby możliwa była obsługa tak potężnej karty, jak GeForce RTX 4090, do standardowych wentylatorów dodano specjalny moduł chłodzący na bazie cieczy.

fot. Acer

Obudowa Oriona X, wyraźnie inspirowana kształtem kapsuły kosmicznej, waży zaledwie 9 kg i została zaprojektowana jako układ trzech specjalnych „stref”, dzięki czemu użytkownik zyskuje możliwość modyfikowania każdego komponentu osobno. Strefa 1 zapewnia dostęp do procesora, zasilacza i dysku SSD. W strefie 2 znajduje się złącze VGA i dwa 2,5-calowe gniazda SATA HDD. Strefa 3 odpowiada za temperaturę całego ‘organizmu’ — to tu zainstalowano mechanizm zwiększający przepływ powietrza oraz 240-milimetrowy układ chłodzenia cieczą[1], który znajduje się w pobliżu strefy 1. Najważniejsze strefy chronione są metalowymi panelami bocznymi, które można zdjąć za pomocą niewielkiego zatrzasku. Na górze obudowy znajduje się obrotowe ramię, które pełni funkcję podstawki pod słuchawki.

fot. Acer

Jeśli chodzi o pamięć, gracze i twórcy treści multimedialnych nie mają powodów do obaw, ponieważ Predator Orion X oferuje im na wejściu maksymalnie 32 GB DDR5-5600[], dwa dyski SSD M.2 2400 (każdy o pojemności do 1 TB) oraz podświetlaną kieszeń na dyski SSD NVMe M.2 (wymienialną w trybie „hot swap”), dzięki której można dodatkowo zwiększyć pojemność dyskową. Komputer korzysta z technologii Intel® Killer E3100G i Intel® Killer Wi-Fi 6E AX211, co gwarantuje stabilne połączenie z siecią. Użytkownik dostaje również do dyspozycji całą masę złącz, w tym dwa USB3.2 1. generacji (jedno typu C i jedno typu A), mikrofon i gniazdo combo z przodu, 2 porty USB 3.2 typu C (2. generacji), 3 porty USB 3.2 typu A (2. generacji)[1], 2 porty USB 2.0 oraz gniazdo RJ45 umieszczone z tyłu obudowy.

Predator Orion X ma domyślnie zainstalowaną aplikację PredatorSense 4.0, która umożliwia graczom monitorowanie systemu pod kątem overclockingu i dostosowywania preferencji oświetlenia RGB za pomocą spersonalizowanego, intuicyjnego interfejsu, dzięki któremu z całego systemu można wyciągnąć więcej, niż można sobie wyobrazić.

Monitor Nitro XZ452CU V: szeroka perspektywa + płynność obrazu

Monitor Nitro XZ452CU V to przede wszystkim wyświetlacz o przekątnej 44,5 cala i o promieniu krzywizny na poziomie 1500R gwarantujący obraz o niesamowitej jakości. Prawdziwa uczta dla oczu. Zastosowana proporcja 32:9 (5120x1440) zapewnia aż nadto przestrzeni roboczej, a częstotliwość odświeżania obrazu na poziomie 165 Hz i technologia AMD FreeSync™ Premium Pro przekładają się na niesamowitą płynność obrazu, niedostrzegalne wręcz opóźnienie sygnału wejściowego, co przenosi każdą rozgrywkę na wyższy poziom.

fot. Acer

Pokrycie 90% barw z gamy DCI-P3 i standard VESA DisplayHDR™ 400 to z kolei gwarancja bogactwa i naturalności wyświetlanych kolorów. Monitor ten to świetny wybór dla tych, którzy przed ekranem spędzają naprawdę wiele godzin. Korzysta on z technologii BlueLightShield Pro, Flickerless (redukcja migotania obrazu), Low-dimming (redukcja przyciemniania obrazu) oraz ComfyView, a do tego posiada certyfikat Eyesafe 2.0. Z kolei podstawka Acer Ergostand daje użytkownikowi możliwość ustawienia monitora odpowiednio do własnych preferencji w bardzo szerokim zakresie. Znajdziemy tu port USB typu C „trzy w jednym”[1], dzięki któremu możemy wyświetlać treści z urządzeń zewnętrznych, przesyłać dane i ładować podłączone urządzenia — a wszystko w tym samym czasie, z użyciem jednego kabla.

fot. Acer

Monitor Predator X34 V: moc i ponadczasowość

Monitor Predator X34 V to niezawodna maszyna, która sprosta codziennym wymaganiom każdej profesjonalnej rozgrywki. Ten ponadczasowy monitor oferuje użytkownikowi rozdzielczość obrazu OLED UWQHD (3440x1440), technologię VESA DisplayHDR™ TrueBlack 400 i pokrycie 99% barw gamy DCI-P3, dzięki czemu rozgrywka nabiera kolorów dosłownie i w przenośni. Promień krzywizny na poziomie 1800R i proporcje 21:9 dodatkowo podkreślają walory wyświetlanego obrazu.

fot. Acer

Ten 34-calowy monitor gamingowy charakteryzuje się niesamowitą częstotliwością odświeżania na poziomie 175 Hz i niskim czasie reakcji 0,1 ms (GTG), co przekłada się na ultrapłynne wyświetlanie obrazu i ograniczenie efektu ghostingu (kolory nie zmieniają się od razu, gdy wyświetlacz odświeża obraz) do minimum. Zastosowane tu technologie AMD FreeSync Premium™ i VRR (zmienna częstotliwość odświeżania) to dodatkowy ukłon w stronę graczy, który mogą cieszyć się rozgrywką, gdzie wyświetlana grafika pozostaje zawsze spójna i płynna. Nie zapomniano o rozwiązaniach chroniących wzrok, takich jak BlueLightShield Pro, Flickerless (redukcja migotania obrazu), Low-dimming (redukcja przyciemniania obrazu) oraz ComfyView. Urządzenie posiada też certyfikat Eyesafe 2.0. Wszystko to docenią szczególnie ci, którzy przed monitorem spędzają nieco więcej czasu.

Cena i dostępność

Predator Orion X (POX-650) dostępny będzie w USA we wrześniu w cenie od 2999,99 dolarów; również we wrześniu trafi do sprzedaży w Europie w cenie od 2499 euro; na rynku chińskim dostępny będzie także we wrześniu w cenie od 29999 juanów.

Nitro X2452CU dostępny będzie w USA w czwartym kwartale 2023 r. w cenie od 999,99 dolarów; w do sprzedaży również Europie również trafi w czwartym kwartale 2023 r. w cenie od 1099 euro; na rynku chińskim dostępny będzie w trzecim kwartale 2023 r. w cenie od 7999 juanów.

Predator X34 V do sprzedaży w Europie trafi w czwartym kwartale 2023, w cenie od 1299 euro.

[1] Specyfikacje techniczne mogą się różnić w zależności od modelu oraz/lub regionu. Dostępność wszystkich modeli może być ograniczona.