Kosmiczny mecz 2 - kogo gra Don Cheadle?

Prace na planie filmu Kosmiczny mecz 2 miały ruszyć w 2020 roku, ale obecnie z uwagi na pandemię koronawirusa nadal nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Jednak dzięki aktorowi Paulowi Scheerowi, który z Donem Cheadlem gra w serialu Czarny poniedziałek, poznajemy nowy szczegół.

Scheer wyjaśnia, że w filmie Kosmiczny mecz 2 Don Cheadle wciela się w czarny charakter. Jest to o tyle intrygujące, że do tej pory fani widzieli go raczej w drużynie z LeBronem Jamesem, Królikiem Bugsem i spółką.

Szczegóły fabuły kontynuacji nie są znane. Wiemy, że LeBron James zagra główną rolę, a w obsadzie są także Sonequa Martin-Green oraz zawodowi koszykarze: Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Klay Thompson (Golden State Warriors), Chris Paul (Oklahoma City), Damian Lilliard (Portland Traiblazers), Diana Taurasi (Phoenix Mercury), Chiney Ogwumike (Los Angeles Sparks) i Nneka Ogwumike (Los Angeles Sparks).