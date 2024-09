Po co Krafton kupił twórców Hi-Fi Rush? Nie chodziło o pieniądze

fot. Bethesda

W obliczu wielu informacji o zamykanych studiach, szczególnie cieszą te, które mówią o uratowanych miejscach pracy i kolejnych szansach. Taką dostało Tango Gameworks, a więc autorzy m.in. bardzo wysoko ocenianego tytułu Hi-Fi Rush oraz cyklu The Evil Within. Teraz dowiadujemy się, po co Kraftonowi, potrzebne jest to studio, bo z pewnością nie zostało kupione dla zysku.

W najnowszym wywiadzie dla Game Developer, Changhan Kim, prezes Kraftonu, podał powody takiej decyzji. Kim przyznał, że Krafton nie spodziewa się, aby kontynuacja gry Hi-Fi Rush miała przynieść znaczne dochody, ale podkreślił, że decyzja o zakupie studia była motywowana innymi wartościami.

Kim podkreślił, że Kraftonowi zależy na zachowaniu dziedzictwa studia oraz wspieraniu kreatywności w branży gier wideo, nawet pomimo faktu, że żaden z dotychczasowych projektów Tango Gameworks nie odniósł komercyjnego sukcesu.

Choć nie osiągnęli dużego sukcesu komercyjnego, dostrzegliśmy w ich pracy wiele kreatywnych pomysłów, które warto rozwijać. Dlatego chcieliśmy z nimi współpracować - mówi, cytowany przez Game Developer.

Dodał także, że decyzja o kupieniu Tango Gameworks wpisuje się w politykę firmy, która chce rozbudować swoje portfolio. Większa liczba studiów, daje większe możliwości rozwoju.

Tworzenie gier to naprawdę branża oparta na sukcesie lub porażce, a to wiąże się z ryzykiem. Ale posiadanie większej liczby projektów w naszym portfolio to sposób na jego zminimalizowanie, bo jeden z nich może odnieść sukces - powiedział.

Ile Krafton zapłacił Microsoftowi za Tango Gameworks?

W rozmowie padały również pytania o kwotę, jaką wydawca PlayerUnknown’s Battlegrounds wyłożył na studio. Konkretne liczby jednak nie padły. Kim zasłania się tym, że transakcje jeszcze nie została zakończona. Powiedział, że "sama transakcja przejęcia studia nie była ani zbyt droga, ani zbyt tania", a dla Microsoftu "kwota nie była kluczowym elementem".