Król Ghidorah, samuraje i zombie w szalonej japońskiej reklamie

Marubeni Corporation to japońska korporacja, która zajmuje się handlem zbożem oraz działa w przemyśle papierniczym, chemicznymi, transporcie oraz energetyce. Jest to firma sōgō shōsha, co oznacza, że zakres ich działalności biznesowych jest bardzo szeroki - pełnią rolę nie tylko pośredników w handlu różnymi produktami, ale też zajmuje się usługami, rozwojem czy poszukiwaniem zasobów.

Firma udostępniła w sieci pomysłową reklamę, która miesza w sobie kilka gatunków kina. Wideo zaczyna się od walki między wojownikiem o imieniu Benimaru (w tej roli Masato Sakai) a grupą samurajów, dowodzoną przez bohaterkę, w którą wciela się Yurika Nakamura. Następnie zostają zaatakowani przez zombie oraz Króla Ghidorah, którego widzowie kojarzą z potyczek z Godzillą, choćby w Godzilla II: Król Potworów. Ale to nie koniec niespodzianek w tym szalonym klipie, w którym w tle możemy usłyszeć piosenkę Battle At The Big Bridge z Final Fantasy Ⅴ. Zobaczcie poniżej.

Jeśli jesteście ciekawi, jak powstała reklama Marubeni to udostępniono również filmik pokazujący kulisy. Możemy zobaczyć proces nakładania charakteryzacji, krótką próbę choreografii oraz ujęcia zza kamery. Ponadto ujawniono, jak powstał Król Ghidorah - okazuje się, że to kukła, przy której wykorzystano praktyczne efekty specjalne. Zobaczcie poniżej, jak malowniczo prezentował się plan zdjęciowy.