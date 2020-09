Król - zobaczcie plakat serialowej ekranizacji powieści Szczepana Twardocha

fot. CANAL+

Król jest nową zapowiedzianą produkcją CANAL+, będącą ekranizacją powieści Szczepana Twardocha o tym samym tytule. W sieci pojawił się już plakat ośmioodcinkowego serialu, za którego reżyserię odpowiedzialny jest Jan P. Matuszyński.

Akcja Króla rozgrywa się w Warszawie w 1937 roku, kiedy to nad Europą wisi widmo faszyzmu. W stolicy ważną rolę odgrywa żydowski gang, na czele którego stoi socjalista Kum Kaplica. Cieszący się damskim powodzeniem bokser Jakub Szapiro ma jednak ambicje, by kiedyś to pod jego wodzą funkcjonował gang. Wkrótce Jakub stanie do walki o władzę na ulicach Warszawy.

W obsadzie serialu Król znaleźli się m.in. Michal Zurawski, Kacper Olszewski, Arkadiusz Jakubik, Borys Szyc, Magdalena Boczarska, Adam Bobik, Adam Ferency, Lena Gora, Andrzej Kłak, Aleksandra Konieczna, Krzysztof Pieczynski, Aleksandra Pisula, Andrzej Seweryn oraz Bartłomiej Topa.

fot. CANAL+

Premiera Króla przewidziana została na listopad 2020 roku. Serial obejrzeć będzie można na kanale CANAL+ PREMIUM a także w usłudze CANAL+ telewizja przez internet.