Król lew - Disney zrealizuje kontynuację remake'u! Wybór reżysera zaskakuje

Źródło: Disney

Jak podaje portal Deadline, Walt Disney Studios wyznaczył zdobywcę Oscara, Barry'ego Jenkinsa, do wyreżyserowania kontynuacji hitu Król lew, remake'u animacji z 1994 roku. Jeff Nathanson, który napisał scenariusz do pierwszej części, wraca do gry: ukończył już wstępną wersję scenariusza sequela. Przypominamy, że Jenkins zdobył Oscara za scenariusz do filmu Moonlight (który również wyreżyserował); film zdobył w sumie trzy statuetki, w tym za Najlepszy film 2016 roku.

Król lew 2 powstanie przy użyciu fotorealistycznej technologii, którą Jon Favreau wykorzystał przy poprzedniku. Nie ma jeszcze wyznaczonej daty premiery sequela, jest jednak zrozumiałe, że to priorytet, biorąc pod uwagę, że część "pierwsza" zarobiła na świecie 1,6 miliarda dolarów.

fot. materiały prasowe

O fabule nic jeszcze nie wiadomo, jednak źródło donosi, że opowieść będzie badać mitologię postaci, w tym historię pochodzenia Mufasy.

To drugi projekt filmowy Jenkinsa u Disneya, ponieważ planuje on też wyreżyserować dla Searchlight biografię słynnego choreografa, Alvina Aileya.