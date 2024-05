Królestwo Planety Małp to początek trylogii? Tytuł filmu miał być inny

fot. 20th Century Studios

Reklama

Królestwo Planety Małp to dziesiąty film z serii i wiele wskazuje na to, że nie będzie też ostatnim. Reżyser Wes Ball wspominał wcześniej, że nowa produkcja ma być początkiem nowej trylogii, ale wymagana ona czasu. W wywiadzie dla ComicBook twórca został zapytany o ewentualny harmonogram prac nad kolejnymi częściami.

To zajmie tyle czasu, ile potrzeba. Na szczęście ta franczyza jest ważna dla studia, więc chcemy zrobić to dobrze, tak jak tę część - nie spieszyliśmy się i udało nam się to zrobić dobrze. Miejmy nadzieję, że ludzie o tym pomyślą… To wymaga czasu, tak jak sam etap rozwoju - dla mnie najważniejsze jest to, że nie chcę zajmować się przygotowaniami, gdy scenariusz nie jest jeszcze ukończony.

Reżyser przyznał, że w przeszłości musiał pracować nad produkcjami, gdy scenariusz nie był gotowy i nic dobrego z tego nie wyniknęło. Dodał, że gdyby zaprzestano tego typu działań to zaoszczędzono by mnóstwo pieniędzy. Ball pochwalił się, że jeśli chodzi o ich najnowszy film to są w dobrej formie.

Na szczęście sporo myśleliśmy o tych kwestiach, pracując nad tym scenariuszem, więc mamy pojęcie, gdzie chcemy z tym pójść, gdzie jest mnóstwo miejsca na dużo dramatu. Pod koniec tego filmu dosłownie otworzyły się drzwi, które, miejmy nadzieję, pozwolą odkryć znacznie większy świat, który będziemy eksplorować - pełen dramatyzmu, konfliktów i tego typu rzeczy. Zobaczymy.

Twórca został również zapytany o to, ile słów może się pojawić przed wyrażeniem "Planeta Małp", podczas nadawania tytułu filmom z serii. Ball zażartował, że żadnego, bo już i tak w wersji angielskiej są one skomplikowane. Ostatecznie stwierdził, że może być tylko jedno słowo, tak jak to się robi od lat 70. Na koniec dodał, że początkowo jego produkcja miała się nazywać "Imperium Planety Małp", ale nie mogli użyć tego tytułu.

Królestwo Planety Małp - zdjęcia i plakaty

Królestwo Planety Małp - Wes Ball na planie

Królestwo Planety Małp - opis fabuły

Wiele lat po wydarzeniach z Wojny o planetę małp w oazie, do której Cezar poprowadził inne małpy, społeczeństwo zaczęło się rozwijać, podczas gdy ludzie zaczęli coraz bardziej dziczeć. Jeden z przywódców małp zaczyna zniewalać inne grupy, aby odnaleźć tajną ludzką technologię. W międzyczasie potomek Cezara wyrusza w podróż, aby odnaleźć wolność, której kluczem jest młoda ludzka dziewczynka.

Za scenariusz odpowiada Josh Friedman. W obsadzie znaleźli się Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville, Kevin Durand, Travis Jeffery, Neil Sandilands, Sara Wiseman, Lydia Peckham, Ras-Samuel Weld A'abzgi, William H. Macy i Dichen Lachman.

Królestwo Planety Małp zadebiutuje w kinach 10 maja 2024 roku.