Królowa deepfake’ów. Jak powstała alternatywna wersja wystąpienia królowej Elżbiety

Źródło: Channel 4

Naśmiewanie się z Kanadyjczyków, drwiny z Borisa Johnsona, ciepłe słowa skierowane w stronę księcia Andrzeja zamieszanego w aferę pedofilską Jeffrey’a Epsteina czy taniec królowej na stole. Nie do takich życzeń ze strony Elżbiety II przyzwyczaili się mieszkańcy Wspólnoty Narodów. Stacja Channel 4 opublikowała nagranie świąteczne z pałacu Buckingham, które mogło zaszokować wielu odbiorców, a królowa tak tłumaczyła swoje nietuzinkowe zachowanie:

Na łamach BBC nie zawsze potrafiłam mówić otwarcie i prosto z serca. Dlatego jestem wdzięczna Channel 4 za to, że dał mi możliwość powiedzieć co tylko zechcę, bez wkładania mi do ust słów postronnych osób.

Z każdą kolejną sekundą nagranie robiło się coraz bardziej dziwaczne. Królowa naśmiewała się z brak papieru toaletowego podczas pandemii i nie szczędziła gorzkich słów wymierzonych w najbliższych oraz całą klasę polityczną. Zasłona mistyfikacji spadła w ostatniej scenie, kiedy ujawniono prawdziwą naturę tego nagrania:

Jak się okazało, cały materiał był mistyfikacją przygotowaną przez pracowników Channel 4, w której w rolę królowej Elżbiety II wcieliła się aktorka Debra Stephenson. Na planie wykorzystano zaś szereg technologii umożliwiających stworzenie tego fałszywego przesłania. Wnętrze pałacu Buckingham odtworzono dzięki realizacji materiału na green screenie, zaś twarz aktorki podmieniono na wizerunek królowej za sprawą algorytmów sztucznej inteligencji deepfake.

Jakość nagrania pozostawia sporo do życzenia, zwłaszcza w kontekście mimiki głównej bohaterki, mimo to wielu odbiorców było zszokowanych tym orędziem. Jedni z powodu słów wypowiedzianych przez rzekomą królową, inni z samego faktu, że zespół Channel 4 miał czelność sfabrykować wystąpienie tego typu.

Ale według pracowników stacji to nagranie było potrzebne, aby zarysować zagrożenia, z którymi w najbliższym czasie będzie zmagała się współczesna cywilizacja. Ma być ostrzeżeniem, aby nie wierzyć we wszystko, co zobaczymy na ekranach naszych urządzeń mobilnych oraz telewizorów, gdyż świat technologii dysponuje rozwiązaniami zdolnymi do zakłamywania rzeczywistości w sposób mistrzowski, godny Czarnego lustra.

Po opublikowaniu alternatywnego orędzia stacja upubliczniła także materiał zza kulis produkcji, który tłumaczy, w jaki sposób udało się stworzyć to nagranie: