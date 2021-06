Kruk. Czarny woron nie śpi - singiel i klip do 2 sezonu serialu. Śpiewają Południce

fot. Jarosław Sosiński

Kruk. Szepty słychać po zmroku to serial kryminalny, dostępny na platformie CANAL+. Przedstawia historię błyskotliwego komisarza, który powrócił do miasta, w którym się wychowywał. Adam Kruk, w którego rolę wcielił się Michał Żurawski, musiał nie tylko zmierzyć się z wewnętrznymi demonami, ale i sprawą porwanego chłopca. Klimat produkcji buduje ludowe tło, pejzaż malowniczych kresów i pełne tajemnic tereny Podlasia. Nie brakuje w nim magii Szeptuch i związanych z nią rytuałów. A singiel, który powstał na potrzeby kontynuacji serialu, czerpie dokładnie z tych samych źródeł.

Singiel jest autorstwa Bartosza Chajdeckiego. Wykonują go Południce i został stworzony na potrzeby serialu Kruk. Czorny woron nie śpi, czyli 2.sezonu Kruk. Szepty słychać po zmroku. Znajdzie się w nim motyw popularnej kołysanki, stworzonej na potrzeby pierwszego sezonu. Jest zainspirowany bogatym podlaskim folklorem i pieśniami ludowymi wywodzącymi się z tego regionu. To właśnie związek z magią, wierzeniami i naturą podkreślają nie tylko autentyczność utworu, ale i jego związek z fabułą drugiego sezonu. Jest to piosenka o odpędzaniu zła, co jest często spotykanym motywem w podlaskich balladach. Kultura ludowa opiera się w końcu na przekonaniu o istnieniu czegoś więcej, przed czym trzeba się bronić za wszelką cenę, w tym pomocą modlitw czy rytuałów.

Kruk. Czarny woron nie śpi