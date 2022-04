Kruk - Bill Skarsgard zagra Erica Dravena w nowej wersji horroru

fot. materiały prasowe

Kruk przez lata był w tzw. development hell, czyli w miejscu, w którym latami próbuje się dojść do realizacji i nigdy projekt nie ujrzał światła dziennego przez różne problemy. W jednej z wielu wersji, nada którymi trwały prace reżyserem miał być Corin Hardy, a Jason Momoa miał zagrać główną rolę. Przez lata z Krukiem byli związani inni aktorzy. Między innymi byli to Luke Evans oraz Bradley Cooper. Ich projekty jednak nie doszły tak blisko do realizacji, jak wersja Jasona Momoy.

W końcu jednak projekt może dojść do skutku. The Hollywood Reporter podaje, że Bill Skarsgård (To) zagra Erica Dravena. Za reżyserię odpowiedzialny będzie Rupert Sanders (Ghost in the Shell), zaś scenariusz thrillera o zemście przygotuje Zach Baylin (King Richard: Zwycięska rodzina) i całość oparta będzie oczywiście o komiksy Jamesa O'Barra.

Film zostanie wyprodukowany przez Victora Hadidę, Molly Hassell, Johna Jencksa i Edwarda R. Pressmana. Zdjęcia mają ruszyć w czerwcu 2022 roku. Pierwszą adaptacją Kruka był film z 1994 roku z udziałem Brandona Lee.

