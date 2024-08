fot. Netflix

The Shadow Strays The Shadow Strays to nowy film akcji Netflixa, którego premiera zapowiedziana jest na 17 października 2024 roku. Historia opowie o Kryptonimie 13, 17-letniej zabójczyni, która zostaje zawieszona z powodu nieudanego zlecenia w Japonii. Spotyka jedenastoletniego Monjiego, który stracił matkę. Postanawia go uratować.

W roli głównej wystąpi Aurora Ribero. Za indonezyjski film ze sztukami walki na pierwszym planie odpowiada Timo Tjahjanto, który napisał też scenariusz do produkcji. Reżyser ma na swoim koncie wiele świetnych filmów akcji, m.in. Przychodzi po nas noc, Zabójcy, Headshot, czy V/H/S/2. To on będzie odpowiedzialny za reżyserię kontynuacji do hitu z Bobem Odenkirkiem, czyli Nikt 2.

W sieci pojawił się plakat produkcji oraz kilka nowych zdjęć przedstawiających główną bohaterkę. Zadebiutował też krwawy i brutalny teaser zapowiadający najlepszą akcją w stylu reżysera. Ukazuje on też jego zdolność budowy klimatu.

Błędny cień - zwiastun filmu tylko dla dorosłych

Zobaczcie sami i oceńcie!

Błędny cień

Błędny cień - co wiadomo o filmie?

Młoda zabójczyni rzuca wyzwanie swojemu mentorowi i całej organizacji, aby uratować chłopca, który stracił matkę z winy potężnego zbrodniczego syndykatu.

W obsadzie znajduje się Aurora Ribero, Hana Malasan, Taskya Namya, Agra Piliang, Andri Mashadi, Adinia Wirasti, Nobuyuki Suzuki.

Błędny cień - premiera filmu 17 października 2024 roku.