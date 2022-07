Kryptonim Polska - zwiastun niepoprawnej polskiej komedii pełnej gwiazd. Miłość, narodowcy i ksiądz

fot. Kino Świat

Kryptonim Polska to komedia w reżyserii Piotra Kumika (Mamy to), która opowiada o absurdach naszej rzeczywistości. Miłosne uczucie głównych bohaterów o przeciwstawnych pomysłach na życie i z dwóch zwalczających się środowisk, zostanie wystawione na największą próbę.

W filmie występują znane polskie filmowe gwiazdy takie jakie Borys Szyc i Maciej Musiałowski, którzy wcielają się w radykalnie niezdarnych narodowców-pechowców. Ponadto w obsadzie znajdują się: debiutująca na dużym ekranie Magdalena Mascianica oraz Piotr Cyrwus, Cezary Pazura, Karol Bernacki, Mateusz Król i Karol Kadlubiec. Produkcją Kryptonimu Polska zajęło się Orphan Studio, a koproducentem jest CANAL+ Polska. Za zdjęcia odpowiada Piotr Śliskowski (Mój rower, 303. Bitwa o Anglię).

Do sieci trafił zwiastun tej niepoprawnej komedii. Kino Świat, które jest odpowiedzialne za dystrybucję filmu radzi, aby przygotować się na pełen luz, salwy śmiechu, wartką akcję i kompletny brak cenzury.

Kryptonim Polska - zwiastun

Kryptonim Polska - zdjęcia

​Kryptonim Polska - opis fabuły

Gdyby nie kontuzja, Staszek (Maciej Musiałowski) byłby dziś gwiazdą Ekstraklasy. Gdyby nie złamane serce, Pola (Magdalena Maścianica) nadal mieszkałaby w Warszawie. Gdyby nie przypadek, prawdopodobnie nigdy by się nie spotkali. I nie doszłoby do wydarzeń, o których będzie mówił cały kraj. Ale co się stało, to się nie odstanie i tak oto zaczyna się prawdziwa jazda bez trzymanki. Bo on to miejscowy zadymiarz i narodowiec z grupy Romana (Borys Szyc). Ona zaś – aktywistka i uosobienie wszystkiego z czym Staszek i jego radykalni kumple poprzysięgli walczyć. Czy ich miłość ma jakikolwiek szanse i sens? Trudno powiedzieć, jeszcze trudniej przewiedzieć, lecz to co zaczęła strzała amora, skończy się prawdziwą lawiną komicznych zajść, w których udział wezmą media, politycy, zagraniczni goście, jeden dziarski ksiądz i masa osób z totalnie różnych parafii.​

Kryptonim Polska - premiera 2 września 2022 roku.