Krzyk z sukcesem detronizuje Pajączka. Spider-Man 4. najbardziej kasowym filmem w USA

W USA trwa długi weekend z okazji Dnia Martina Luthera Kinga, który ma miejsce 17 stycznia 2022 roku. Wyniki więc mamy z 3 dni plus szacunki na zbiorcze wpływ z czterech dni.

Tym samym nowy Krzyk zajmuje pierwsze miejsce z wynikiem 31,5 mln dolarów (36 mln dolarów w 4 dni). Ze świata zbiera 18 mln dolarów z 50 krajów. Sumując, na koncie po trzech dniach mamy 49,5 mln dolarów przy budżecie 24 mln dolarów. Film więc szybko przyniesie zyski studiu Paramount Pictures. Jest to dobre otwarcie na poziomie poprzednich części. Krzyk 2 osiągnął w Ameryce Północnej 32,9 mln dolarów w 1997 roku, a Krzyk 3 zebrał 34,7 mln dolarów w 2000 roku. Co ciekawe według analiz firmy EntTelligence sprzedano 2,4 mln biletów w 3 dni tylko na rynku amerykańskim.

Choć po miesiącu od premiery Spider-Man: Bez drogi do domu spadł z pierwszego miejsca po raz pierwszy, nie oznacza, że znacząco zwolnił tempo. Tym razem osiągnął 20,8 mln dolarów (26 mln dolarów w 4 dni), mając razem na rynku amerykańskim aż 704 mln dolarów. Oznacza to, że już na tę chwilę jest to czwarty najbardziej dochodowy film w historii rynku amerykańskiego. Na świecie też jest nieźle z wynikiem 33,4 mln dolarów z 63 krajów. Warto odnotować wysoką popularność w Polsce: na film wybrało się już ponad 1,5 mln widzów! Poza USA łącznie zebrano 926,3 mln dolarów. Sumując, na koncie 1 mld 625 mln dolarów.

Matrix Zmartwychwstania nie podbił Chin. W weekend zebrano zaledwie 7,5 mln dolarów i według szacunków łącznie ma tam zebrać może z 15 mln dolarów. Sumując, na koncie ma już 140 mln dolarów z całego świata przy budżecie 190 mln dolarów plus koszty promocji na poziomie szacowanych 100 mln dolarów. Nic nie zmieni faktu, że Matrix 4 jest klapą finansową.

