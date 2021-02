Książę w Nowym Jorku 2 - pełny zwiastun kontynuacji w sieci. Perypetie w Zamundzie!

fot. materiały prasowe

Książę w Nowym Jorku 2będzie tylko częściowo rozgrywać się w tytułowym mieście. Okazuje się bowiem, że Akeem ma syna, który tam mieszka i to on jest spadkobiercą tronu. Wraca więc do niego, by ściągnąć go do Zamundy i zbudować z nim relację. Akeem nadal jest z małżonką, którą poznał w pierwszym filmie, ale ona dała mu jedynie córki. Wedle prawa królestwa kobieta nie może rządzić. Czarnym charakterem jest generał armii Zamundy grany przez Wesleya Snipesa, który chce przejąć władzę.

W obsadzie znajdują się Eddie Murphy, Arsenio Hall, Jermaine Fowler, Leslie Jones, Tracy Morgan, KiKi Layne, Shari Headley, Wesley Snipes, James Earl Jones. John Amos, Teyana Taylor, Vanessa Bell Calloway, Paul Bates, Nomzamo Mbatha i Bella Murphy. Wiele osób to aktorzy z pierwszej części.

Książę w Nowym Jorku 2 - zwiastun

Autorami scenariusza są Kenya Barris, David Shieffield i Barry W. Blamstein. Natomiast Craig Brewer jest reżyserem. Niedawno zdobył on uznanie za Nazywam się Dolemite z Eddiem Murphym.

Książę w Nowym Jorku 2 - premiera 5 marca 2020 roku na Amazon Prime Video.

