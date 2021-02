Total War: Warhammer III zapowiedziane! Zobaczcie efektowny zwiastun CGI

SEGA

SEGA oficjalnie zapowiedziała grę Total War: Warhammer III, czyli trzecią już odsłonę serii tworzonej przez Creative Assembly we współpracy z Games Workshop. Produkcja ta zabierze graczy w sam środek konfliktu między siłami demonów i armią śmiertelników.

Najnowsza część cyklu zaoferuje m.in. nowe frakcje, w tym takie, które do tej pory nie pojawiały się w grach wideo. Będą to Kislev oraz Kataj, inspirowane odpowiednio krajami słowiańskimi oraz Chinami. Nie zabraknie tutaj też frakcji Chaosu - Khorne, Nurgle, Slaanesh i Tzeentch. Oznacza to, że w ręce graczy oddanych zostanie mnóstwo różnorodnych bohaterów, potworów i innych jednostek, którymi do tej pory nie było okazji pokierować.

Od początku mieliśmy wizję, by stworzyć serię, która oferuje możliwość odbycia niesamowitej podróży w uwielbianym przez nas wszystkich świecie. Ogromne wsparcie graczy, dzięki któremu pierwsze dwie części odniosły sukces, sprawiło, że wspięliśmy się na szczyty naszych ambicji i teraz chcemy, by wszyscy poznali efekt tej pracy - mówi Ian Roxburgh, producent gry.

Dokładna data premiery Total War: Warhammer III nie została jeszcze ujawniona. Wiemy jednak, że gra ma trafić na rynek w 2021 roku.

Total War: Warhammer III