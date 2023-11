Kto ma okulary niechaj… Słucha!

fot. HUAWEI

W porównaniu do poprzedniego modelu, który nie był dostępny na naszym rynku, nowe okulary Huawei oferują nie tylko lepszą jakość dźwięku oraz wyższą głośność, ale także bardziej skuteczne zbieranie głosu i czystsze połączenia. Co więcej, dzięki otwartej konstrukcji można cieszyć się muzyką nie tracąc przy tym kontaktu ze światem zewnętrznym.

W przypadku „okularosłuchawek” przyda się to na pewno, bo na przykład w pracy na pierwszy rzut oka nikt nie zauważy, że w spokoju słuchamy sobie muzyki i może zacząć do nas mówić. Sprawdzą się też u kierowców, bo nie utrudniają prowadzenia, a nad zwykłymi słuchawkami mają tę przewagę, że okulary zawsze ma się na nosie.

Do wyboru są dwa style oprawek: awangardowe srebrne Browline i klasyczne czarne Semi-Frame. Niezależnie od wyboru, każdy model cechuje się lekkością i wytrzymałością, a także możliwością dopasowania szkieł korekcyjnych, bowiem Eyewear 2 sprzedawane są ze zwykłymi szkłami „zerówkami”.

Huawei nie zapomniał o komforcie użytkowania. Okulary zostały zaprojektowane tak, aby były jak najbardziej ergonomiczne i wygodne, nawet podczas długotrwałego noszenia. Do tego wszystkiego dodano jeszcze stopień wodo- i pyłoszczelności IP 54, co sprawia, że Eyewear 2 nadają się do użytku w niemal każdych warunkach.

Nowe okulary audio HUAWEI Eyewear 2 korzystają z najnowocześniejszych technologii dźwiękowych. Dzięki podwójnym dynamicznym przetwornikom kierunkowym oraz zaawansowanej architekturze akustycznej zapewniają one o 30% wyższą głośność multimediów niż ich poprzednicy.

Dwa mikrofony umieszczone w nowym modelu bliżej ust oraz algorytm eliminacji szumów gwarantują czyste i wyraźne połączenia głosowe w jakości HD. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie komfort i prywatność podczas rozmów.

Nowa generacja okularów Huawei to także dłuższy czas działania na baterii – do 11 godzin słuchania muzyki lub 9 godzin rozmów. A jeśli bateria się wyczerpie, szybkie 10-minutowe ładowanie zapewnia kolejne 3 godziny muzyki. Pełne naładowanie nie trwa nawet godziny, więc przed snem wystarczy pamiętać o podłączeniu ich do magnetycznej ładowarki.

Sterowanie HUAWEI Eyewear 2 jest proste i intuicyjne. Wystarczą proste gesty, aby odbierać połączenia, zmieniać utwory czy regulować głośność. A że sięganie do okularów jest zupełnie naturalnym ruchem, to nikt nie będzie zwracał uwagi, że właśnie podgłaśniamy sobie podcast czy przeciwnie – pauzujemy, żeby spokojnie wysłuchać rozmówcy. Co więcej, okulary są kompatybilne z systemami Android, iOS oraz Windows, co czyni je uniwersalnym gadżetem dla każdego.

Za to wszystko trzeba zapłacić 1299 zł, co wydaje się być całkiem rozsądną ceną za połączenie modnych oprawek okularowych z zestawem słuchawkowym. HUAWEI Eyewear 2 są dostępne wyłącznie w oficjalnym sklepie internetowym Huawei.

