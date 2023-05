Kubi - zwiastun japońskiego filmu. To będzie epickie kino historyczne!

fot. Kodokawa

Kubi to nadchodzący film historyczny w reżyserii Takeshiego Kitano, który prace nad tą produkcją rozpoczął w 1991 roku. W rezultacie napisał powieść, na której podstawie powstała filmowa adaptacja.

Film opowiada o historycznym wydarzeniu z XVI wieku - tzw. Incydencie w świątyni Honnō-ji. W nim jeden z wasali Nobunagi Ody zbuntował się, zmuszając go do popełnienia samobójstwa. Jednak to czy Akechi Mitsuhide był osobą, która doprowadziła do buntu oraz jakie były tego powody do dziś są przedmiotem dyskusji.

Mówi się, że Kubi bada ambicje, zdrady i losy różnych postaci, w tym watażków, ninja, wędrownych artystów i wieśniaków. Wydobywa esencję świata Kitano, w którym jest intensywna przemoc i czarny humor.

Podczas konferencji prasowej filmowiec powiedział:

Jeśli to możliwe to mam nadzieję, że ten film stanie się hitem. I mam też nadzieję, że będę mógł nakręcić jeszcze kilka. Kiedy myślisz o dramatach z danej epoki, masz tendencję do myślenia o filmach historycznych jako o dramatach historycznych, ale wszystkie opowiadają o pięknych historiach sukcesu i nie przedstawiają tych parszywych części i ludzkiej pracy. Ja to zrobiłem. Ukończenie go wymagało wiele wysiłku, ale myślę, że udało mi się to dzięki ekipie filmowej i obsadzie.

Natsuno Takeshi, czyli przedstawiciel studia Kadokawa, które zajmuje się dystrybucją produkcji w Japonii powiedział, że Kubi to znakomity film o skali podobnej do Siedmiu samurajów i Sobowtóra Akiry Kurosawy, z tragikomiczną jakością, która wydaje się szekspirowska. Zobaczcie poniżej zwiastun Kubi.

Kubi - zwiastun

Kubi - plakat

fot. Kodokawa

Kubi - premiera jesienią 2023 roku.