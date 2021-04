Kung Fu i Batwoman - zdjęcia z nadchodzących odcinków. Co się wydarzy?

fot. The CW

Stacja The CW udostępniła zdjęcia z nadchodzących odcinków dwóch swoich seriali - Kung Fu oraz Batwoman. Fotosy z pierwszej wspomnianej produkcji oraz z 10. odcinka nowego sezonu drugiego tytułu znajdziecie w naszych galeriach.

Kung Fu to nowa produkcja oparta na kultowym serialu Kung Fu z lat 70. Główną bohaterką jest Nicky Shen, która postanowiła rzucić college i udała w zmieniającą życie podróż do zakonu chińskich mnichów. Po powrocie do rodzinnego San Francisco bohaterka odkrywa, że miasto niszczy korupcja i przestępczość. Nicky decyduje się stanąć po stronie sprawiedliwości i bronić porządku. Dziewczyna musi również zmierzyć się z jedną bardzo osobistą sprawą oraz znaleźć zabójcę swej mistrzyni Pei-Ling. Tego samego, który teraz próbuje dopaść ją samą.

W roli głównej występuje Olivia Liang. W obsadzie znaleźli się też Tzi Ma, Kheng Hua Tan, Jon Prasida, Shannon Dang, Eddie Liu, Gavin Stenhouse, Yvonne Chapman oraz Tony Chung.

Scenarzystką serialu jest Christina M. Kim. Reżyserką pierwszego odcinka Kung Fu jest Hanelle Culpepper.

Kung Fu

Kung Fu - premiera światowa zaplanowana została na 7 kwietnia 2021 roku.

Batwoman - sezon 2, odcinek 10 - zdjęcia

Do sieci trafiły również zdjęcia z dziesiątego odcinka drugiej serii serialu Batwoman. Epizod zatytułowany Time Off For Good Behavior w dużej mierze skupi się na konflikcie pomiędzy Ryan Wilder (Javicia Leslie) a Czarną Maską (Peter Outerbridge), nowym złoczyńcą Gotham.

Oto synopsis nowego odcinka: Batwoman koncentruje swoje siły na pokonaniu Czarnej Maski. Dręczony przez błędy przeszłości Jacob (Dougray Scott) podąża niebezpieczną ścieżką, by się od nich uwolnić. Alice (Rachel Skarsten) oraz Julia (Christina Wolfe) odkrywają, iż mają wspólnego wroga.

W odcinku zobaczymy również Meagan Tandy, Nicole Kang oraz Camrusa Johnsona. Eric Dean Seaton wyreżyserował epizod, zaś scenariusz napisali James Stoteraux i Chad Fiveash.

Batwoman - sezon 2, odcinek 10

Batwoman - premiera 10. odcinka 2. sezonu już 11 kwietnia w USA, a 13 kwietnia na HBO GO.