Lady In The Lake - niebezpieczny incydent na planie serialu. Ekipie filmowej grożono śmiercią

fot. materiały prasowe

Lady in the Lake to serial Apple TV+, który powstaje na podstawie książki pod tym samym tytułem autorstwa Laury Lippman. W głównych rolach występują Natalie Portman i Moses Ingram.

Prace na planie serialu w Baltimore trwają od kilku miesięcy. Zdjęcia zostały wstrzymane w piątek 26 sierpnia, gdy do ekipy filmowej podeszło kilka osób. Według policji zagrozili, że jeśli nie przestaną filmować, wrócą i kogoś zastrzelą. Dodali, że nie dojdzie do przemocy, jeśli zapłacą im pewną kwotę. Według lokalnego serwisu informacyjnego The Baltimore Banner byli to handlarze narkotyków, którzy próbowali wyłudzić 50 tys. dolarów, ale odmówiono im zapłaty.

W niedzielę studio Endeavour Content wydało oświadczenie, w którym przedstawiło szczegóły incydentu.

W piątek po południu w Baltimore, na planie naszej produkcji Lady in the Lake, przed przybyciem obsady i ekipy filmowej, kierowca z naszej ekipy produkcyjnej skonfrontował się z dwoma mężczyznami, z których jeden wymachiwał pistoletem w jego stronę, po czym uciekli z miejsca zdarzenia. Współpracujemy z Departamentem Policji w Baltimore, ponieważ śledztwo jest w toku. Bezpieczeństwo i ochrona naszej ekipy, obsady i wszystkich, którzy pracują nad naszymi produkcjami, jest naszym najwyższym priorytetem i jesteśmy wdzięczni, że nikt nie został ranny. Produkcja zostanie wznowiona wraz ze zwiększonymi środkami bezpieczeństwa.

Akcja tego limitowanego serialu rozgrywa się w latach 60. XX wieku w Baltimore. Nierozwiązana sprawa morderstwa sprawia, że żona i matka Maddie Schwartz (Portman) wykorzystuje swoje doświadczenie i przeobraża się w dziennikarkę śledczą. Wkrótce los stawia na drodze bohaterki Cleo Sherwood (Ingram) - ciężko pracującą na kilku etatach kobietę, która zaangażowana jest w działalność lokalnego ruchu praw obywatelskich.