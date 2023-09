Laleczka Chucky aresztowana. Policjanci o sprawcy: to demoniczna lalka

Fot. Materiały prasowe

Jak donosi New York Post w Meksyku doszło do dość nietypowego incydentu, który zakończył się aresztowaniem... laleczki Chucky. Policjanci mówią wprost: to demoniczna lalka.

Chucky aresztowany

Do zdarzenia doszło 11 września 2023 roku w miejscowości Monclova w północnym Meksyku. Tam też osoba znana jako Carlos miała przyjąć pokaźną dawkę narkotyków. Miał ze sobą laleczkę Chucky. Jak mówi Juan Ral Alcocer z policji w Monclovie brał on laleczkę i straszył nią przechodniów na rynku w mieście. Zwłaszcza, że Chucky miał w ręce prawdziwy nóż, taki jak w swoim filmie Laleczka Chucky z 1988 roku, więc nie była to niewinna zabawa. Groził ludziom i żądał pieniędzy.

Gdy Carlos i Chucky zostali zabrani na komendę, obaj mieli założone kajdanki. Wówczas zrobiono obu zdjęcia do kartoteki. Tak, laleczce również, więc być może służby nie chciały ryzykować i potraktowały Chucky'ego jako realne zagrożenie. Naprawdę nazwali go "demoniczną lalką". Carlos jakiś czas później został wypuszczony. Los Chucky'ego jednak nie jest obecnie znany.

Zobaczcie zdjęcia z komisariatu, na których widać Chucky'ego w kajdankach.

https://twitter.com/OneTakeNews/status/1707420218538992027

Przypomnijmy, że Chucky jest jednym z najsłynniejszych ekranowych morderców. Wszystko rozpoczęło się w 1988 roku, gdy pierwszy film pojawił się na ekranach. Wówczas duch seryjnego mordercy opętał laleczkę i dalej mordował ludzi. Przez te lata wystąpił on w siedmiu pełnometrażowych filmach oraz w serialu aktorskim Chucky, który nadal jest emitowany. Powstał także reboot pod tytułem Laleczka, ale wyglądał on zupełnie inaczej, niż ikona gatunku, jaka Chucky bezapelacyjnie jest.