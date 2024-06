Eva Longoria w nowym serialu Apple'a. Jest zwiastun Land of Women

fot. Apple TV+

Land of Women to nowy serial Apple'a, w którym Eva Longoria odgrywa Galę, zamożną mieszkankę Nowego Jorku, której życie obraca się o sto osiemdziesiąt stopni, gdy dowiaduje się o ogromnych długach swojego męża. Do sieci trafił oficjalny zwiastun. Zobaczcie, co czeka na bohaterkę.

Land of Women - zwiastun

Land of Women - fabuła, obsada, produkcja

Tak Apple opisuje fabułę nadchodzącego serialu:

Gdy niebezpieczni przestępcy szukają jej rodziny, a jej mąż zaginął, Gala jest zmuszona opuścić miasto wraz ze swoją starzejącą się matką Julią (Carmen Maura) i nastoletnią córką Kate (Victoria Bazua) do rodzinnego miasta w północnej Hiszpanii. Z tego miejsca Julia uciekła 50 lat temu - teraz bohaterki mają nadzieję, że rozpoczną w nim swoje życie na nowo, a ich tożsamość pozostanie nieodkryta. Jednak plotki w uroczym miasteczku szybko się rozchodzą, odkrywając najgłębsze rodzinne sekrety i prawdy.

Do obsady należy również Santiago Cabrera. Twórcami produkcji są Ramón Campos (pełniący funkcje showrunnera), Gema R. Neira oraz Paula Fernández. Za kamerą stanął Carlos Sedes. Producentami wykonawczymi są Campos, Neira, Sedes, Ben Spector , Sandra Condito oraz Langoria.

Pierwsze dwa odcinki zadebiutują 26 czerwca na platformie Apple TV+. Kolejne będą pojawiać się co tydzień, aż do finału w lipcu.