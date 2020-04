Last Moment of Clarity - Samara Weaving w zwiastunie nowego thrillera. Jest data premiery

Film Last Moment of Clarity zapowiadany jest jako dreszczowiec z tajemnicą w stylu Hitchcocka. W filmie występują Brian Cox, Zach Avery i - przede wszystkim - Samara Weaving, obiecująca aktorka, której popularność nabiera rozpędu.

Avery wciela się w Sama, mężczyznę, który jest przekonany, że odnalazł swoją dawną dziewczynę, Georgię - pewna aktorka do złudzenia ją przypomina. Problem w tym, że Georgia została zamordowana kilka lat wcześniej przez bułgarskich gangsterów. Bohater jest zdeterminowany, by poznać prawdę i postanawia poświęcić wszystko, by zbadać tę sprawę. Premiera filmu od Lionsgate (DVD, vod) odbędzie się 19 maja.

Poniżej prezentujemy zwiastun filmu: