The Last of Us - nowe zdjęcia z planu serialu. Tak wyglądają Joel i Ellie

fot. HBO

Od miesięcy trwają prace na planie serialu The Last of Us tworzonego dla platformy streamingowej HBO Max. Twórcy opierają się na grze pod tym samym tytułem. Do tej pory widzieliśmy wiele materiałów z planu, ale bohaterów widzieliśmy z daleka i niewyraźnie. Nowe zdjęcia z planu to zmieniają.

The Last of Us - zdjęcia z planu

https://twitter.com/HBOsTheLastofUs/status/1534700981295906816

https://twitter.com/HBOsTheLastofUs/status/1534700991488180228

The Last of Us - o czym serial?

The Last of Us rozgrywa się 20 lat po tym, jak infekcja zniszczyła współczesną cywilizację. Joel (Pedro Pascal) zostaje zatrudniony do przemycenia Ellie (Bella Ramsey), 14-letniej dziewczyny, ze strefy kwarantanny do organizacji szukającej leku na wirusa. To, co miało być prostym zadaniem szybko staje się brutalną przygodą.

Za sterami serialu stoi Craig Mazin (twórca Czarnobyla), a wspiera go w tym Neil Druckmann, autor gry. W obsadzie są Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Anna Torv, Merle Dandrige, Nico Parker, Gabriel Luna, Jeffrey Pierce, Murray Bartlett i Con O'Neill.

The Last of Us - data premiery nie została ustalona. Nastąpi ona w HBO Max.