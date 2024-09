Latarnie - kosmiczny pierścień nie dla gwiazdy Diuny. Rola Hala Jordana nadal bez aktora

fot. youtube.com/Warner Bros. Pictures

Reklama

Chociaż Josh Brolin wziął udział w kilku produkcjach komiksowych, to serial Latarnie od Max nie będzie kolejną z nich. Mimo bycia faworytem do roli Hala Jordana, aktor postanowił odrzucić propozycję. Jeśli poprzednie doniesienia są prawdziwe, a powinny, bo to w nich informowano o tym, że Brolin dostanie propozycję, to drugi w kolejce do kosmicznego pierścienia jest 44-letni Chris Pine, który w DCEU wcielał się w kochanka Wonder Woman. Inne opcje Max na Hala Jordana to: Matthew McConaughey i Ewan McGregor. Nie wyklucza się też Timothy'ego Olyphanta.

Przypomnijmy, że powstaje serial Latarnie, który ma przedstawić kilku członków korpusu Green Lantern. Wśród ludzkich, dobrze znanych herosów pojawiłby się na pewno Hal Jordan oraz John Stewart. Wiele wskazuje na to, że Hal Jordan w tej interpretacji byłby kosmicznym weteranem z racji wieku aktorów, którymi studio jest zainteresowane. Byłoby to też odejście od nieudanej i gorzko wspominanej adaptacji Ryana Reynoldsa z 2011 roku.

Chris Pine - ranking filmów od najsłabszych do najlepszych