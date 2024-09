Latarnie - jeśli Josh Brolin odmówi, to on ma zostać Halem Jordanem. Czwarty i piąty aktor w grze!

DC

Jak zdążyliście już zauważyć, w sieci co kilka godzin pojawiają się nowe informacje na temat castingu do roli Hala Jordana w serialu Latarnie. Zaczęło się od informacji, że ma ona zostać zaproponowana Joshowi Brolinowi; ponieważ niewiele wskazuje na to, że aktor ją przyjmie, w kręgu zainteresowań DC i HBO pojawili się Matthew McConaughey i Ewan McGregor. Jak się jednak okazuje, na tym wcale nie koniec.

Serwis Nexus Point News dosłownie przed chwilą poinformował, że w grze są także dwa inne znane nazwiska: Chris Pine (44 lata) i Timothy Olyphant (56 lat). Co więcej, pierwszy z nich, zdecydowanie najmłodszy w całej stawce, ma być faworytem do roli Jordana - pod warunkiem jednak, że z wyścigu wyłączy się Brolin.

W sieci - jeszcze zanim trafiły do niej informacje na temat Pine'a - pojawiło się wiele narzekań na wiek kandydatów. Amerykańskie portale popkulturowe zwracają jednak uwagę na to, że w filmie Superman Guya Gardnera sportretuje 53-letni Nathan Fillion. Nie można więc wykluczyć, że w DCU Gardner i Jordan zostaną po prostu przedstawieni jako weterani Korpusu Zielonych Latarni.

