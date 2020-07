The Last of Us: Part II sprzedaje się świetnie. To jedna z największych premier Sony

SIE

The Last of Us: Part II zadebiutowało na rynku w otoczce kontrowersji. Głośno było o problemach w procesie produkcji, w którym deweloperzy zmagali się z intensywnym crunchem, później zaś pojawiły się spore przecieki z istotnymi dla fabuły scenami. Mimo tego gra sprzedaje się naprawdę świetnie. Wedle danych NPD Group jest to druga największa premiera Sony w Stanach Zjednoczonych w historii (pierwsze miejsce w dalszym ciągu należy do Marvel’s Spider-Man) i jednocześnie najlepszy debiut tego roku (uwzględniając sprzedaż w pierwszym miesiącu od premiery). A konkurencja była całkiem spora, bo w ostatnich miesiącach na rynek trafiło przecież m.in. wyczekiwane od kilku lat Final Fantasy 7 Remake czy niezwykle popularne Animal Crossing: New Horizons.

Jeśli jednak chodzi o ogólną sprzedaż, to w tym roku produkcję Naughty Dog wyprzedzają Call of Duty: Modern Warfare i Animal Crossing: New Horizons. Warto jednak zaznaczyć, że oba te tytuły wyszły znacznie wcześniej – odpowiednio w październiku 2019 i marcu tego roku.

The Last of Us: Part II dostępne jest wyłącznie na konsoli PlayStation 4. Więcej na temat tej produkcji możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.