Lego Optimus Prime to zabawka dla dorosłych z premierą w Dzień Dziecka

fot. Lego

Masz ochotę zdobyć kolekcjonerskiego Optimusa Prime, ale nie umiesz uzasadnić wydania kilku tysięcy złotych na najnowszy twór od Robosen/Hasbro? Nie martw się, bo Lego wkrótce zaoferuje zestaw za znacznie mniejszą kwotę. Zestaw Lego Optimus Prime zawiera 1 508 elementów i jest wzorowany na postaci Optimus Prime G1 z oryginalnej linii zabawek i serialu animowanego. Dzięki 19 ruchomym punktom figurka może zmienić się z robota w ciężarówkę i z powrotem. Jest to jeden z niewielu zestawów Lego, w którym tak radykalnie można zmienić formę bez konieczności przebudowy.

Do zestawu numer 10302 dołączono mnóstwo akcesoriów, w tym blaster jonowy, Matrycę Przywództwa, topór Energonu, kostkę Energonu i plecak odrzutowy. W zestawie jest też tabliczka, na której wyszczególniono różne atrybuty Prime’a.

W trybie robota model ma imponujące 35 cm wysokości. W trybie ciężarówki ma nieco powyżej 12 cm szerokości, 15 cm wysokości i blisko 27 cm długości.

Lego Optimus Prime to owoc pierwszego wspólnego projektu firm Lego i Hasbro.

Firma Lego ma ostatnio świetną passę, jeśli chodzi o projekty związane z nostalgiczną popkulturą. W marcu firma zapowiedziała zestaw 3 w 1 DeLorean Time Machine z serii Powrót do przyszłości, który pojawił się na rynku w zeszłym miesiącu i go złożyliśmy. Niedawno wleciał też do oferty Śmigacz Luke’a z Nowej Nadziei. Wcześniejsze fajne zestawy to m.in. konsola NES, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna oraz zestaw Sonic the Hedgehog – Green Hill Zone. Podobno trwają nawet prace nad zestawem Atari 2600 z grywalną wersją gry Pitfall, który ma trafić na rynek w sierpniu.

Zestaw Lego Optimus Prime z serii Creator Expert jest zalecany dla budowniczych powyżej 18 roku życia. Zostanie wprowadzony na rynek 1 czerwca w cenie 799,99 złotych.