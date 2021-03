Mi Mix Fold – składany smartfon od Xiaomi

Źródło: Xiaomi

Być może telefony ze składanym ekranem nie cieszą się aż tak dużą popularnością jak klasyczne smartfony z górnej półki cenowej, ale debiut Xiaomi Mi Fold może poważnie namieszać na rynku. Nie tylko dlatego, że kosztuje mniej niż jego bezpośredni konkurenci w dniu premiery, wdroży także innowacyjny układ optyczny, który dotychczas nie był wykorzystywany przez producentów konsumenckich smartfonów.

Po rozłożeniu urządzenia naszym oczom ukaże się gigantyczny 8,01-calowy panel zapewniający w pełni bezramkowe doświadczenie. Przy zauważalnie mniejszych rozmiarach niż iPad Mini, wyświetli więcej treści niż tablet od Apple z masywnymi ramkami bocznymi. A aby nic nie zaburzało nam odbioru treści, układy optyczne zamontowano jedynie na zewnętrznej części obudowy.

Ekran główny pracuje przy rozdzielczości 2480x1860 i jest kompatybilny z technologią Dolby Vision, która zadba o prawidłową reprodukcję kolorów m.in. podczas oglądania filmów i seriali z serwisów streamingowych. Z myślą o kinomaniakach oraz fanach gier zainstalowano tu także cztery stereofoniczne głośniki od Harman Kardon odpowiedzialne za generowanie przestrzennego dźwięku.

Sercem urządzenia, podobnie jak w przypadku topowych produktów z linii Mi 11 zaprezentowanych dzień wcześniej, będzie procesor Qualcomm Snapdragon wsparty co najmniej 12 GB pamięci RAM. Taka konfiguracja ma sprawdzić się w najbardziej wymagających grach mobilnych, które odpalone na dużym wyświetlaczu będą prezentowały się bardziej efektownie niż na typowych smartfonach gamingowych.

Projektanci zadbali także o tych użytkowników, którzy poszukują kompaktowego urządzenia mobilnego przeznaczonego do zastosowań biznesowych. Xiaomi Mi Fold pozwoli skorzystać z trybu desktopowego, po jego aktywacji nakładka systemowa upodobni Androida do wyglądu typowo pecetowego systemu operacyjnego, aby ułatwić pracę z wieloma aplikacjami. Mniej panoramiczny ekran pozwoli także wyświetlić więcej treści podczas korzystania z programów biurowych czy korzystania z przeglądarki.

Xiaomi Mi Fold

Obok 8,01-calowego wyświetlacza znajdziemy także mniejszy 6,52-calowy panel zewnętrzny. Po złożeniu Xiaomi Mi Fold wykorzystamy go w roli podręcznego ekranu do sprawdzania powiadomień, korzystania z komunikatora czy robienia selfie.

Jednak wszystkie funkcje i zalety wymienione powyżej nie są nowością na rynku mobilnym. Xiaomi nie stworzyło pierwszego składanego smartfona o takich proporcjach, nie jest także innowatorem w zakresie łączenia pecetowych i mobilnych doświadczeń. Pecetowe interfejsy zaprezentowały już takie firmy jak Samsung czy Motrola. Tym, czym Mi Fold wyróżnia się na tle konkurencji, jest jego układ optyczny.

Mimo iż sprzęt korzysta z trzech fizycznych obiektywów, pozwoli aktywować jeden z czterech podstawowych trybów fotografowania. Podstawowy aparat zrobi zdjęcia przy wykorzystaniu matrycy o rozdzielczości 108 MP, a szerokokątny wykona 13-megapiskelowe zdjęcia przy kącie widzenia rzędu 123˚. To trzeci obiektyw jest wyjątkowy, zastosowano w nim tzw. płynną soczewkę 8 MP o zmiennej ogniskowej, która w zależności od okoliczności może sprawdzić się w roli teleobiektywu o 30-krotnym zoomie bądź obiektywu macro do fotografowania obiektów przy ekstremalnym zbliżeniu. Oprócz tego możemy skorzystać z pojedynczego aparatu do selfie, który umiejscowiono przy mniejszym wyświetlaczu.

Wszystko to zasili bateria o pojemności 5020 mAh współpracująca z 67-watową ładowarką. Podstawowy model z 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB na dane wyceniono na 9999 juanów (ok. 6040 zł), model z 512 GB pamięci na 10 999 juanów (ok. 6645 zł), zaś Mi Fold z ceramiczną obudową, 16 GB pamięci RAM oraz 512 GB na dane na 12 999 juanów (ok. 7850 zł).

Xiaomi Mi Fold zadebiutuje w pierwszej kolejności na rynku chińskim, gdzie będzie dostępny od 16 kwietnia.