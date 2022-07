Leonardo DiCaprio i Martin Scorsese robią film dla Apple TV+. To kostiumowy thriller

materiały prasowe

Jak donosi The Hollywood Reporter Apple Original Films nabyło prawa do nadchodzącej książki opartej na faktach pt. The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder autorstwa Davida Granna. Martin Scorsese ma wyreżyserować, a Leonardo DiCaprio ma zagrać główną role. Projekt będzie powstawać dla platformy streamingowej Apple TV+.

Opis fabuły

Historia rozgrywa się w 1740 roku. Wszystko zaczyna się od tego, że u wybrzeży Brazylii ląduje łódź z 30 mężczyznami. Są oni rozbitkami z brytyjskiego statku, który ścigał hiszpański okręt, ale rozbił się na pobliskiej wyspie. Ich opowieści o przetrwaniu na morzu sprawiły, że traktowani są jak bohaterowie. Jednakże sześć miesięcy później ląduje kolejna łódź u wybrzeży Chile. Tym razem z trzema mężczyznami, którzy oskarżyli poprzednią grupę o to, że byli buntownikami. Obie strony zaczynają wzajemnie się oskarżać. Aby rozwikłać sprawę, brytyjska admiralicja zorganizowała specjalny proces, który ma odkryć prawdę o wydarzeniach na tej wyspie i opowiedzieć historię o kapitanie i jego załodze, którzy nie tylko walczyli z żywiołami, ale też z własną ludzką naturą.

Dla Scorsese, DiCaprio i Apple'a to kolejny projekt po Killers of the Flower Moon, który był także oparty na książce Granna. Panowie łącznie razem zrobili sześć filmów: Gangi Nowego Jorku, Aviator, Departed, Shutter Island, Wilk z Wall Street oraz Killers of the Flowers Moon.

Data premiery nie została ustalona.