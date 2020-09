LG Wing po elastycznych smartfonach przyszedł czas na obracane

Źródło: etnews.com

Przedstawiciele LG chcą prawdopodobnie wykreować naturalną przeciwwagę dla samsungowej linii Flip i stworzyć nową kategorię eksperymentalnych produktów, które przyciągną do siebie swoją nietuzinkową konstrukcją. Od pewnego czasu po sieci krążyły plotki o tym, że firma pracuje nad telefonem z dodatkowym, obracanym wyświetlaczem, a teraz udało się je potwierdzić. I to u samego źródła.

Korporacja zapowiedziała, że 14 września 2020 roku zorganizuje konferencję prasową, w trakcie której poznamy pierwszego członka rodziny Explorer Project, telefon LG Wing. Tym, co wyróżnia go od konkurencyjnych sprzętów, jest dodatkowy ekran ujawniający się po przekręceniu obudowy. Wyświetlacz wyłania się z boku urządzenia i może zostać wykorzystany m.in. jako przestrzeń robocza do wprowadzania wiadomości tekstowych.

Warto wspomnieć, że LG ma już doświadczenie w produkcji wieloekranowych telefonów. Dla modelu LG G8X ThinQ wypuszczono obudowę z dodatkowym wyświetlaczem, dzięki któremu mogliśmy korzystać z urządzenia jak z dwuekranowej konsoli: na jednym panelu wyświetlaliśmy cyfrowego pada, na drugim obraz z gry.

LG Wing nie będzie także pierwszym smartfonem z obracanym ekranem. Jedno z ciekawszych urządzeń tego typu w 2010 roku zaprezentowała firma Motorola. Jej Flipout po przekręceniu ekranu ujawniał fizyczną klawiaturę QWERTY. A do czego LG wykorzysta obracany ekran? Tego dowiemy się już 14 września. Linia Explorer Project ma prezentować urządzenia nietuzinkowe, które zrywają z klasyczną smartfonową formą. Ciekawe, co jeszcze korporacja zaprezentuje nam w ramach tej serii.