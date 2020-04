Liczba subskrybentów Disney+ drastycznie wzrosła

Kiedy Disney przedstawiał sytuację swojej platformy streamingowej na początku lutego 2020 roku, poinformował opinię publiczną, że z serwisu korzysta 29 milionów płatnych subskrybentów. Ale tamte liczby to już przeszłość, europejska premiera wywindowała Disney+ na szczyt popularności. Z najnowszych danych upublicznionych przez korporację wynika, że za dostęp do usługi płaci obecnie 50 milionów użytkowników. 75-procentowy wzrost liczby klientów w tak krótkim czasie do ogromny powód do zadowolenia.

W tym miejscu warto zauważyć, jak bardzo rzeczywistość rozjechała się z oczekiwaniami korporacji. Disney zakładał, że w 2024 roku uda mu się zgromadzić od 60 do 90 milionów płatnych subskrybentów, a cel minimum jest bliski osiągnięcia na cztery lata przed zakładanym terminem.

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. W przyciągnięciu klientów z pewnością pomogły głośne tytuły, które trafiły na platformę. Motorem napędowym usługi okazały się takie produkcje jak The Mandalorian, Simpsonowie czy Kraina lodu 2. Serwis oferuje także pełne spektrum filmów animowanych dla dzieci i pozwala w pełni zanurzyć się w uniwersach Gwiezdnych wojen i MCU. W zdobyciu szerokiej widowni pomóc mogła także pandemia, z którą obecnie zmaga się cały świat. Ludzie uziemieni w domach z powodu kwarantanny bądź samoizolacji chętniej sięgają po platformy VoD, aby wypełnić czymś swój wolny czas.

Niezwykle cenimy to, że Disney+ trafia w gusta milionów osób z całego świata i wierzymy, że to dobrze wróży naszej dalszej ekspansji na rynki Europy Zachodniej, Japonii oraz Ameryki Łacińskiej – powiedział Kevin Mayer, prezes Disneya.

Spektakularny wzrost liczby subskrybentów udało się uzyskać m.in. dzięki wprowadzeniu serwisu Disney+ na osiem rynków europejskich. 24 marca platforma trafiła do klientów z Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Włoszech, Hiszpanii i Francji.