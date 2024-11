Filmy romantyczne bez chemii między aktorami. W uczucia tych ekranowych par nie dało się uwierzyć

fot. Lucasfilm/Summit Entertainment

Reklama

Filmy romantyczne cieszyły się popularnością w kinie od samego początku. Wiele z nich to przy okazji jedne z najpopularniejszych produkcji w historii, które poruszały, bawiły i emocjonowały kolejne pokolenia. Do stworzenia zapadającego w pamięć romansu potrzebnych jest kilka składników. Potrzebny jest na pewno urzekający scenariusz, który wzbudza emocje, ale to, co najważniejsze dzieje się na ekranie. To chemia pomiędzy dwojgiem aktorów stanowi najważniejszy czynnik, od którego dana produkcja romantyczna może przejść do historii lub zostać klapą zapomnianą przez większość.

Wielu osób wylewało łzy na Titanicu lub Pamiętniku, ale w głównej mierze była to zasługa znakomitych aktorskich występów w wykonaniu Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, Ryana Goslinga oraz Rachel McAdams. Bez tych duetów i ich świetnej, ekranowej chemii te filmy mogłyby nie być wcale tak udane i wspominane po latach.

Dziś zaprezentujemy Wam ekranowe duety, które były pozbawione tego magicznego czynnika. Nawet jeśli scenariusz wiele obiecywał, to same występy aktorskie pozostawiały mnóstwo do życzenia, a uwierzenie w płomienne uczucia między bohaterami było niezwykle trudne. Ranking został sporządzony na podstawie głosów oddanych przez użytkowników serwisu Ranker. Zgadzacie się z nimi, a może postanowicie bronić któryś ze wskazanych, niesławnych duetów?

Filmy romantyczne bez chemii między aktorami

17. Matthew McConaughey i Kate Hudson w Jak stracić chłopaka w 10 dni