Liga Sprawiedliwości - informacja o dokrętkach Snydera nieprawdziwa? Henry Cavill nie weźmie w nich udziału

fot. HBO Max

The Hollywood Reporter informował, że serial Liga Sprawiedliwości, czyli mityczny Snyder Cut doczeka się dokrętek. Mają odbyć się on w październiku 2020 roku, a według The Wrap to zwiększy budżet projektu do 70 mln dolarów. Według THR udział w dokrętkach mają wziąć Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot i Ray Fisher.

Według Collider.com ta informacja nie jest całkowicie prawdziwa. Henry Cavill podczas wywiadu związanego oz Enolą Holmes został otwarcie przez nich zapytany o udział w dokrętkach Snyder Cut.

- Nie kręcę niczego dodatkowego. Nie, po prostu zostaną wykorzystane już nakręcone sceny. Oczywiście nie wiem, jak sprawy się rozwiną i zmienią w związku z inną długością filmu i tego, co się wydarzy w post produkcji. Kiedy była Liga Sprawiedliwości? cztery lata temu? Można czegoś się nauczyć z czterech lat reakcji fanów. Dla mnie będzie to po prostu obejrzenie tego z innymi - tłumaczy.

Z uwagi na to, że najprawdopodobniej Snyder Cut mógłby być kręcony w Los Angeles, jest to problematyczne, by Cavill przerwał pracę nad Wiedźminem i udał się na ponad tydzień na ten plan. Zwłaszcza, że zdjęcia do Wiedźmina będą trwać jeszcze kilka miesięcy, a z uwagi na 14 dniową kwarantannę w Wielkiej Brytanii, jego podróż znacznie opóźniłaby pracę.

Dziennikarze sądzą, że niektóre części raportu THR i The Wrap mogą być prawdziwe, ale udział Cavilla wydaje się mało prawdopodobny. Oczywiście z uwagi na to, że Ray Fisher podważył rzetelność raportu THR (a wcześniej otwarcie zarzucił brak takowej The Wrap i działanie w porozumieniu z Warner Bros.), ta informacja stała się punktem wyjścia do dyskusji, czy w istocie te dokrętki w ogóle się odbędą.

Oficjalnie WarnerMedia, czyli korporacja odpowiedzialna za Snyder Cut, ich nie ogłosiła, a sam Zack Snyder ich nie potwierdził.