Liga Sprawiedliwości - operator filmu zapowiada niespodziankę dla fanów produkcji od Zacka Snydera

Źródło: Warner Bros.

W przyszłym roku do HBO Max trafi podzielona na odcinki reżyserska wersja widowiska Liga Sprawiedliwości od Zacka Snydera. Najwyraźniej nadal trwają prace nad dokrętkami produkcji. Operator filmu Fabian Wagner zamieścił na swoim Instagramie zdjęcie z planu ukazujące wspomnianego Snydera trzymającego bombę, będącą rekwizytem w filmie. Pod zdjęciem natomiast zamieścił wpis, w którym oznajmia, że nie może się doczekać bomby, jaką Snyder uszykował dla fanów 17 listopada. Być może będzie to jakiś nowy zwiastun lub zapowiedź kolejnego projektu DC od twórcy. Pozostaje nam czekać na oficjalne ogłoszenie. Warto zaznaczyć, że 17 listopada to data premiery kinowej wersji Ligi.

W filmie tytułowa drużyna największych herosów uniwersum DC musi zmierzyć się z demonicznym Steppenwolfem, który pragnie zgromadzić trzy Mother Boxes, artefakty, które mają pomóc antagoniście w podbiciu Ziemi. W obsadzie produkcji znajdują się między innymi Gal Gadot, Henry Cavill, Ben Affleck, Jason Momoa, Ray Fisher i Ezra Miller.