Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera online - o której godzinie premiera w HBO GO?

Źródło: HBO MAX

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera przez pewien czas była jedynie wizją: nieposkładanym do kupy, niewykorzystanym i porzuconym materiałem, który już nigdy nie miał ujrzeć świata dziennego, choć tak wielu fanów reżysera marzyło, by móc ją kiedyś zobaczyć. Jak się okazało, głos fanów ma niebywałą moc sprawczą - hashtag #ReleaseSnyderCut okazał się czymś więcej, niż bezużytecznym sloganem. W końcu zapowiedziano, że Liga w reżyserii Snydera zagości na HBO Max (a znacznie później, że również w Polsce na HBO GO) - a teraz całe to dłużące wyczekiwanie zostanie nagrodzone. Czterogodzinnego kolosa abonenci serwisu HBO GO w Polsce będą mogli obejrzeć już jutro, w czwartek 18.03. Premiera odbędzie się nieco wcześniej, niż niektórzy przypuszczali - jak wiemy od HBO Polska, produkcja będzie dostępna już od 8:00 rano!

Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera

Przypominamy, że będzie to film znacząco różniący się od kinowej wersji, która zadebiutowała na ekranach w 2017 roku. Gdy Zack Snyder musiał zrezygnować z reżyserii z powodu rodzinnej tragedii, Warner Bros. zatrudniło Jossa Whedona, by ten dokończył widowisko. Według dostępnych informacji Whedon wyrzucił 3/4 materiału stworzonego przez Snydera i nakręcił większość filmu od nowa - w głośno komentowanych i bardzo drogich dokrętkach. To przez nie budżet kinowej wersji wzrósł do 300 mln dolarów. Ostatecznie okazała się ona porażką artystyczną i komercyjną.

W filmie wystąpili: Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Ezra Miller, Jason Momoa oraz Ray Fisher. Tytułowa Liga Sprawiedliwości stanie do walki, aby uchronić planetę przed Steppenwolfem, DeSaadem, Darkseidem i ich zbrodniczymi zamiarami.