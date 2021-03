Szybcy i wściekli: Tokio Drift - quiz wiedzy o filmie. Czy będziesz mieć tempo jak Dom?

fot. Universal Pictures

Szybcy i wściekli: Tokio Drift to trzecia część z serii filmów Szybcy i wściekli. Za kamerą stanął Justin Lin, który jednak nie był w stanie zapewnić powrotu znanych bohaterów do franczyzy. Dlatego historia podąża śladem nowej postaci, nastoletniego Seana, który jest pasjonatem nielegalnych wyścigów. Zostaje wysłany do swojego ojca do Tokio, gdzie dołącza do grupy entuzjastów driftingu i ścigania się po ulicach, przez co wpada w kolejne kłopoty.

Scenariusz do filmu napisał Chris Morgan, co zapoczątkowało kilkuletnią współpracę z Linem i kompozytorem muzyki Brianem Tylerem oraz wiązało się z rozbudową franczyzy. W głównych rolach wystąpili Lucas Black, Sung Kang, Shad Moss, Brian Tee i Nathalie Kelley.

Film był chwalony za sekwencje pościgów i popisy driftowania kierowców. Mimo to nie spotkał się ze zbyt wielkim entuzjazmem ze strony fanów, co przełożyło się na kasowy wynik w box office. Trzecia część Szybkich i wściekłych zarobiła zaledwie 158,4 mlionów dolarów (przy budżecie 85 mln dolarów). To o niemal 80 milionów dolarów mniejszy zysk niż poprzednia odsłona franczyzy.

Przygotowaliśmy dla was quiz, w którym możecie się przekonać, jak dobrze zapamiętaliście film Szybcy i wściekli: Tokio drift. Czas poczuć swąd palonej gumy!

QUIZY na naEKRANIE.pl

Podobał Wam się quiz z filmu Za szybcy, za wściekli? Zachęcamy do rozwiązania innych quizów związanych z serią filmów Szybcy i wściekli!

Przygotowaliśmy też dla Was inne propozycje, które sprawdzą Waszą wiedzę z innych dzieł popkultury lub dowiecie się, którym popkulturowym bohaterem jesteście. Oto lista naszych najciekawszych quizów:

Zachęcamy również do rozwiązania quizów związanych z MCU!