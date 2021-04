Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera - usunięta scena. Joker i jego "żyjemy w społeczeństwie"

Źródło: materiały prasowe

Podczas promocji filmu Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera jedna scena ze zwiastuna była szeroko komentowana i omawiana. Chodziło o słowa Jokera: "żyjemy w społeczeństwie" ("we live in a society"), Jest to nawiązanie do kultowego mema związanego z postacią Jokera. Ostatecznie sceny z tym dialogiem, którą widzieliśmy w trailerze, nie zobaczyliśmy w samym filmie. Teraz Zack Snyder zdecydował się ją opublikować w sieci. Gdy Joker mówi o dziewczynie i chłopaku, odnosi się do Harley Quinn oraz Robina - reżyser to potwierdził na platformie Vero.

Zobaczcie i oceńcie sami.

Co ciekawe, w swoim tweecie Snydera też wrzucił link do strony sklepu, w którym można kupić koszulkę lub bluzę z tym napisem. Nie ma na ubraniu żadnego wzoru, tylko sam napis. Strona natomiast jest związana z zespołem Jareda Leto, który gra Jokera - 30 Seconds to Mars. Cena za koszulkę to 24 euro, a za bluzę aż 41,49 euro. Potwierdzono, że 50% zysków ze sprzedaży zostanie przeznaczone na amerykańską fundację zapobiegającą samobójstwom.

Tak również będzie ze specjalnymi butami, przy kreacji której pracował sam Zack Snyder. Są one związane z postacią Darkseida. Możemy je zobaczyć w poniższym tweecie.

https://twitter.com/karlstewart/status/1377805866338934786