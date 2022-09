Like a Dragon 8 z pierwszym zwiastunem. Wielki powrót Kiryu!

fot. SEGA

SEGA opublikowała pierwszy zwiastun Like a Dragon 8, nowej odsłony serii Yakuza. Wygląda na to, że możemy spodziewać się w niej powrotu Kiryu do jednej z istotnych ról. Bohater, w odmienionej wersji, pojawia się w materiale u boku Ichibana Kasugi, czyli głównego bohatera poprzedniej części.

Co ciekawe, gra Yakuza 6: The Song of Life miała być końcem przygód Kazumy Kiryu. Bohater pojawił się co prawda w późniejszej, siódmej części, ale była to jedynie krótka rola i wydawało się, że w przyszłości seria skupi się już wyłącznie na Ichibanie i jego towarzyszach.

Like a Dragon 8 - zwiastun gry

Like a Dragon 8 - premiera w 2024 roku na PC (Windows Store, Steam) oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X.