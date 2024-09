Goro Majima rusza po skarb piratów! Zapowiedziano grę Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

fot. SEGA

Ryu Ga Gotoku Studio to japoński zespół deweloperów, który od lat tworzy oryginalne produkcje łączące poważne wątki z często bardzo absurdalnym humorem. Ich nadchodząca, zapowiedziana właśnie gra tylko to potwierdza. Mowa bowiem o Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, w którym będziemy śledzić losy Goro Majimy, a bohater tym razem... zajmie się poszukiwaniem zaginionego skarbu i walką z piratami.

Poniżej możecie zapoznać się z debiutanckim zwiastunem. Materiał sugeruje, że w grze staniemy nie tylko do walki wręcz (korzystając ze stylu Mad Dog lub Sea Dog), ale również będziemy walczyć na morzu niczym w Assassin’s Creed IV: Black Flag. Zobaczcie sami, jak się to prezentuje.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - zwiastun

Data premiery Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii to 28 lutego 2025 roku.