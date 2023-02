Lilo & Stitch - do obsady dołączyła gwiazda Kac Vegas! Kto zagra w aktorskiej adaptacji bajki Disneya?

Disney

W ciągu ostatnich kilku lat mieliśmy wiele nowych wersji znanych bajek Disneya: Aladyn, Król Lew czy Piękna i Bestia to tylko niektóre z nich. Niedługo na ekranach kin ma także zadebiutować Mała Syrenka. Jednak to nie wszystko. Disney+ przygotowuje aktorską adaptację klasyka Lilo & Stitch, w którym mała samotna dziewczynka zaprzyjaźnia się z kosmitą. I wreszcie przyszedł czas na pierwszą po długim czasie aktualizację dotyczącą projektu.

Choć do tej pory nie mieliśmy za wielu informacji na temat aktorskiego Lilo & Stitch, to Deadline potwierdziło, że Zach Galifianakis, znany z serii Kac Vegas, dołączył do obsady filmu. Nie wiemy jednak, kogo zagra. O castingu jako pierwszy poinformował portal THR.

Co wiemy o aktorskiej adaptacji Lilo & Stitch? Film wyreżyseruje Dean Fleischer Camp, znany z Marcel Muszelka w różowych bucikach. Chris Kekaniokalani Bright napisał scenariusz na podstawie szkicu stworzonego przez Mike'a Vana Waesa. Dan Lin i Jonathan Eirich będą producentami, a Ryan Halprin objął stanowisko producenta wykonawczego.