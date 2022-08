Lincoln Model L100 to powalający retrofuturystyczny koncept

fot. Lincoln

Samochody koncepcyjne to często cienko zawoalowane spojrzenia na przyszłe samochody produkcyjne, ale raz na jakiś czas trafia się taki, który jest absolutnie oszałamiającą fantazją. Poznajcie Lincolna Model L100. Debiutujący w czwartek podczas Monterey Car Week, Model L100 jest dzikim spojrzeniem na ambitną przyszłość Lincolna, ale także powrotem do 100-letnich korzeni marki. Model L z 1922 roku był pierwszym pojazdem zbudowanym przez Forda po zakupie Lincolna, a jeśli spojrzeć przez przezroczystą maskę konceptu, można dostrzec kryształową ozdobę maski w kształcie charta – coś, co jeszcze w latach dwudziestych zeszłego wieku wybrał Edsel Ford, jedyny syn przedsiębiorcy.

Lincoln Model L100 Concept

Reszta L100 jest związana z tym, co czeka nas w przyszłości, a Lincoln wysuwa śmiałe stwierdzenia na temat tego, co kryje się pod maską tego konceptu. Lincoln twierdzi, że model L100 „wykorzystuje technologie ogniw i pakietów akumulatorowych nowej generacji, które zapewnią zmieniającą się w czasie gęstość energii i umożliwią efektywną integrację strukturalną poprzez traktowanie całego pojazdu jako systemu.” Oczywiście, firma nie podaje żadnych szczegółów technicznych, aby poprzeć to stwierdzenie, więc musimy im wierzyć na słowo.

Na ogólny kształt konceptu ma wpływ przede wszystkim aerodynamika i wygląda on podobnie do Mercedes-Benz Vision EQXX – nie żeby to było coś złego. Ale L100 kradnie show dzięki temu, jak się otwiera – drzwi otwierające się w drugą stronę oraz podnoszony szklany dach. Czyste szaleństwo.

Lincoln twierdzi, że kabina L100 jest całkowicie wegańska, a w tkaninie zamszowej pochodzącej z recyklingu można dostrzec błyszczce drobiny ametystu. Długa konsola środkowa ma coś, co Lincoln nazywa „wysadzanym klejnotami kontrolerem szachowym”, który zastępuje tradycyjną kierownicę samochodu. Zgadza się, oprócz nowej technologii akumulatorów, L100 jest również autonomiczny. Nieźle.

Lincoln Model L100 Concept

Przednie fotele można obrócić tak, aby były zwrócone w stronę pasażerów siedzących z tyłu, a L100 ma coś, co nazywa się „cyfrową podłogą”, która jest całkiem dokładnie tym, czym się wydaje, z różnymi motywami, które mogą prezentować wszelkiego rodzaju wzory, współpracując z oświetleniem wnętrza. Całość jest przepiękna.

Po odsłonięciu w czwartek, koncepcyjny model L100 będzie prezentowany podczas niedzielnego Pebble Beach Concours d’Elegance. Obawiamy się jednak, że w odróżnieniu od koncepcyjnych modeli Hyundaia, które rzeczywiście przypominają późniejsze samochody produkcyjne, szalony koncept Lincolna nigdy nie trafi do sprzedaży.