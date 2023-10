Lionel Messi głównym bohaterem serialu animowanego. 12-letni Leo poszuka drogi do domu

Sony

Reklama

W przyszłym tygodniu na targach MIPCOM w Cannes zostanie pokazany serial animowany Messi and the Giants, którego głównym bohaterem będzie najlepszy piłkarz wszech czasów, Lionel Messi. Wiemy już, że ekranowa historia została zainspirowana prawdziwymi wydarzeniami z życia zawodnika. I tak 12-letni Leo ma "stawiać czoło różnym wyzwaniom, podróżując przez grę wideo i szukając bezpiecznej drogi do domu".

Co ciekawe, należąca do piłkarza firma, Leo Messi Management, jest także jednym z producentów serialu. Za projekt odpowiadają Sony Music Entertainment i Sony Picture Television Kids. Dyrektor generalny tego ostatniego przedsiębiorstwa, Joe D'Ambrosia, stwierdził:

Piłka nożna to jedyny sport na świecie, który może budzić emocje i budować więzi w taki sam sposób, jak opowiadanie historii. To, co czyni tę serię wyjątkową, to fakt, że skupia się ona na tych samych zasadach co w dobrej rywalizacji sportowej… Chodzi o wytrwałość, odporność, pracę zespołową i wiarę w siebie.

Więcej szczegółów na temat projektu poznamy jeszcze w tym miesiącu.