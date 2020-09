Listy do M. 4 - Zawierucha, Boczarska i nie tylko na nowych zdjęciach z filmu

Fot. Kino Świat

Listy do M. to polska komedia świąteczna, która zadebiutowała w 2011 roku. Produkcja szybko podbiła serca widzów i doczekała się kontynuacji - najpierw w postaci części drugiej, a potem trzeciej. W 2020 roku do kin wejdzie czwarta odsłona zatytułowana Listy do M. 4. W niej powrócą Tomasz Karolak, Agnieszka Dygant i Piotr Adamczyk, ale widzowie zobaczą też nowych bohaterów.

Wśród nowych postaci widzowie zobaczą Magdalenę Boczarską jako Dagmara, Rafała Zawieruchę w roli Stefana, Cezarego Pazurę wcielającego się w Arka, Vanessę Aleksander odgrywającą postać Moniki oraz Michała Zielińskiego jako Igora. Zobaczcie zdjęcia:

Listy do M.4

Listy do M.4 - kim są nowi bohaterowie?

Tak nowi bohaterowie zostali opisani w oficjalnych materiałach prasowych:

Dagmara - Kobieta, która postawi „zawodowe" życie Mela (Tomasz Karolak) na głowie. Zasadnicza, zdecydowana, „sfokusowana na target" bizneswoman, przedstawicielka londyńskiej centrali w Agencji Mikołajów, przyjeżdża do Polski, by wprowadzić zupełnie nowe, korporacyjne zasady do świata wigilijnych tradycji. Po latach przygód Mela – trafiła kosa na kamień. I chociaż Dagmara ucieka od magii świąt w korpo-znieczulicę, a Wigilię zamierza spędzić sama w hotelowym pokoju, to los szykuje dla niej Gwiazdkę, którą zapamięta na długo...

Stefan - Każdy z nas zna kogoś takiego jak on... Programista-pracoholik, który wychodzi z domu tylko, gdy kończą mu się zapasy mrożonej pizzy. Gdyby nie źle zaadresowana przesyłka świąteczna, zapewne nie wiedziałby nawet, że jest już Wigilia. Wyjaśnienie gwiazdkowej pomyłki sprawi, że te święta Stefan będzie zmuszony przeżyć nie w świecie wirtualnym, a rzeczywistym...

Arek - Wigilijną atmosferę w domu Agaty (Izabela Kuna) zaburzy pojawienie się nieoczekiwanego gościa. Arek – mężczyzna z zagadkową przeszłością – namiesza w jej relacji z Wojciechem (Wojciech Malajkat). A tam gdzie dwa męskie ego, tam kłopoty... i zacięta rywalizacja o serce kobiety, która zaowocuje wieloma zabawnymi sytuacjami. Jak zakończy się ten konflikt? Kogo wybierze Agata? I jak na to wszystko zareaguje Dusia (Weronika Wachowska)?

Monika - Święta to czas, gdy nawet osoby, które znamy, mogą nas zaskoczyć... To właśnie spotyka Filipa (Borys Szyc) podczas wigilijnego dyżuru z Moniką. Młoda policjantka ma surowe podejście do zasad i charakter zgoła odmienny od roztrzepanej dziewczyny Filipa, Karoliny (Magdalena Różczka)... Mimo krótkiego stażu na komendzie już wypracowała sobie opinię „twardej baby" i służbistki, z którą nie warto zadzierać. Jak poradzi sobie z nią Filip? I czy ich wspólny świąteczny patrol pomoże Monice zrozumieć, że w życiu są ważniejsze sprawy niż... kodeks drogowy?

Igor - Szalenie utalentowany uliczny grajek, który co chwila wpada w kłopoty. Jeśli nie ściga go właśnie straż miejska, to robi to zafascynowana jego głosem prezenterka radiowa – Karolina (Magdalena Różczka). Pozornie beztroski chłopak ma bardzo skomplikowaną przeszłość. Czy w te święta uda mu się wyjść na prostą?

Za kamerą stoi Patrick Yoka, znany głównie jako reżyser seriali Rodzinka.pl oraz Prawo Agaty. Zobaczcie też zwiastun produkcji:

Listy do M. 4 - premiera 4 listopada 2020 roku.