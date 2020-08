Little fish - nowy film scenarzysty The Batman opowie o pandemii

fot. meteriały prasowe

Mattson Tomlin, współautor scenariusza do nadchodzącej produkcji The Batman oraz twórca filmu Power, wyjawił, że już wkrótce będziemy mieć możliwość obejrzenia kolejnego dzieła, które napisał. Mowa o produkcji science fiction zatytułowanej Little Fish. Zgodnie z zapowiedzią filmowca, Little Fish będzie znacznie różnił się od dostępnego na Neflixie Power. Mattson Tomlin poruszył w nim temat pandemii, na skutek której ludzie tracą pamięć. Co jednak ciekawe, scenariusz do tego wzruszającego filmu powstał już kilka lat temu:

To coś zupełnie innego niż Power. Little Fish jest historia miłosną osadzoną w czasie pandemii. Zdjęcia do filmu powstały już rok temu. Opowiada o pandemii, która sprawia, że ludzie tracą swoje wspomnienia. Jeszcze osiem miesięcy temu ta historia wyglądała na całkowicie oderwaną od rzeczywistości, a teraz wydaje się szczególnie bliska. Czekam więc z niecierpliwością na jesienną premierę i na to, jak wielu ludzi film doprowadzi do łez.

W obsadzie znalazł się Jack O'Connell (Niezłomny, Kumple) oraz Olivia Cooke (Player One, Bates Motel).

Premiera filmu Little Fish została przewidziana na jeszcze 2020 rok.