Loki - czy powstanie 3. sezon? Ekranowa Sylvie chce sceny z tą legendą MCU

Marvel/Disney+

Reklama

Czy 3. sezon Lokiego w ogóle powstanie? Doskonale wiemy, że to jedno z najczęściej powtarzanych pytań przez wielu fanów MCU. W ostatnim czasie w tej kwestii wypowiedzieli się najważniejsi dla produkcji Disney+ aktorzy: Tom Hiddleston i ekranowa Sylvie, Sophia Di Martino. Pierwszy z nich dał do zrozumienia, że nie będzie miał większego problemu, jeśli kontynuacji opowieści już się nie doczekamy:

W przeszłości były takie momenty, kiedy myślałem, że to naprawdę koniec, a jednak się myliłem. Natomiast jeśli to już TEN koniec, no cóż, jestem naprawdę dumny z tego, co zrobiliśmy.

Di Martino mówi z kolei tak:

Szczerze mówiąc - nie mam pojęcia. Tak, jestem otwarta na to, by zrobić więcej. Uważam, że finał 2. sezonu był świetny; jestem wdzięczna za to, co stworzyliśmy na planie. Nic mi jednak teraz nie mówią. Welon tajemnicy spada także na aktorów.

Sylvie doczeka się wspólnych scen z ikoną MCU?

Aktorka pomimo tej niewiedzy ma jednak pewien plan na dalszą obecność Sylvie w MCU, która w jej ocenie powinna pojawić się we wspólnych scenach z Thorem:

Myślę, że wspaniale byłoby zobaczyć ich wspólnie na ekranie. To byłoby cudowne obserwować, jak się rozkręcają, zwłaszcza jeśli dołączyłby do nich Loki. Troje rodzeństwa razem? Dynamika z pewnością byłaby interesująca.

Najlepsze aktorskie seriale komiksowe w historii