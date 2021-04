Loki - figurka złoczyńcy zdradza nowe szczegóły fabuły serialu

Źródło: Marvel/Disney+

Loki to kolejny z seriali MCU, które powstają dla platformy Disney+. Do tej pory mogliśmy zobaczyć dwa zwiastuny produkcji, jednak tak naprawdę nie zdradziły one żadnych ważnych szczegółów fabuły. W sieci pojawiły się zdjęcia figurki kolekcjonerskiej Lokiego z serialu z kolekcji Marvel Legends. Jej opis zdradza, że Loki zostaje zatrzymany i aresztowany przez TVA zaledwie kilka chwil po swojej ucieczce w trakcie wydarzeń w filmie Avengers: Koniec gry.

Ponadto z opisu wynika, że Loki zostaje aresztowany za swoje zbrodnie przeciwko świętej linii czasu. Zdjęcia figurki są dostępne poniżej.

Loki figurka

W serialu Loki będzie zapewne pracował dla agencji TVA, która w komiksach zajmuje się kontrolowaniem linii czasowej. Podobno w produkcji mamy poznać kilka wersji tytułowej postaci.

W obsadzie znajdują się Tom Hiddleston, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku i Richard E. Grant. Kate Herron reżyseruje, a Michael Waldron jest głównym scenarzystą.

Loki - serial będzie miał swoją premierę na Disney+ 11 czerwca 2021 roku.