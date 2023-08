Loki - głosowe cameo Chrisa Hemwsortha pojawi się w dodatku na wydaniach Blu-ray

Marvel

W 5. odcinku serialu Loki sporo było nawiązań, easter-eggów i innych smaczków. Kate Herron, reżyserka produkcji wspominała potem, że udział w odcinku wziął nawet sam Chris Hemsworth. Aktora na ekranie nie zobaczyliśmy, bo nagrał on głos pod postać Throga, czyli Thora będącego żabą, który jest zamknięty w słoiku i próbuje uwolnić się, sięgając Mjolnira będącego ciut ponad nim. Herron wyjawiła wtedy, że zaprosili samego Chrisa Hemswortha, by nagrał on okrzyk tego żabiego bohatera.

W wydaniu serialu Loki na fizycznych nośnikach, znaleźć ma się nowa usunięta scena z Throgiem, podczas której widzowie usłyszą nowe kwestie, które nagrał Hemsworth. Mamy nawet opis tej sceny:

Mobius przegląda kilka momentów z osi czasu Lokiego, w których Throg pojawia się podczas koronacji Lokiego.

Wydania Blu-ray i 4K UHD Lokiego mają zadebiutować 26 września (chwilę przed premierą 2. sezonu). Wśród innych dodatków będą materiały od kulis, wpadki na planie oraz wideo związane z 2. sezonem.